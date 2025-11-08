Неисправность самолета грозит сорвать командировку главы МИД Германии

Из-за неисправности правительственного самолета министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль может не попасть в Латинскую Америку и Канаду в запланированную командировку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Предполагалось, что Вадефуль в субботу отправится в Колумбию для участия в саммите ЕС и Сообщества карибских и латиноамериканских государств (CELAC), после чего отправится с рабочим визитом в Боливию на инаугурацию нового президента.

Далее глава немецкого МИД должен был отправиться в Канаду для участия во встрече министров иностранных дел стран G7.

Однако в пятницу вечером по крайней мере для части сопровождения поездка была отменена из-за неисправности правительственного самолета.

Как стало известно, Вадефуль, вероятно, попытается полететь в Колумбию гражданским самолетом. Вместе с ним отправится меньший правительственный борт, который обеспечит дальнейшее сопровождение министра.

В то же время пока неизвестно, удастся ли главе МИД Германии в конечном итоге реализовать эти планы.

Из-за неисправности правительственных самолетов в прошлом канцлер Германии и члены его кабинета министров уже неоднократно вынуждены были менять свои планы поездок.

В 2023 году в Германии даже решили в ускоренном порядке вывести из эксплуатации самолеты для правительственных рейсов модели A340, которые часто ломались.