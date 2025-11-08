ЄС засудив ізраїльські удари по позиціях "Хезболли" в Лівані

Європейський Союз у суботу закликав Ізраїль дотримуватися перемир'я з угрупованням "Хезболла" після того, як він завдав ударів по позиціях бойовиків у Лівані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У четвер ізраїльська армія наказала мешканцям чотирьох сіл на півдні Лівану евакуюватися, попередивши, що планує завдати ударів по військовій інфраструктурі "Хезболли" в регіоні.

Ізраїль обґрунтував атаки зусиллями "Хезболли" з переозброєння. Ліванська армія водночас звинуватила Ізраїль у спробі "підірвати стабільність Лівану" та "запобігти завершенню розгортання армії" відповідно до перемир'я.

"ЄС закликає Ізраїль припинити всі дії, що порушують резолюцію 1701 та угоду про припинення вогню, укладену рік тому, в листопаді 2024 року. Водночас ми закликаємо всіх ліванських субʼєктів, а особливо "Хезболлу", утриматися від будь-яких заходів або відповідей, які можуть ще більше загострити ситуацію", п – сказав у суботу речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Він додав, що всі сторони конфлікту "повинні зосередитися на збереженні перемир'я та досягнутого до цього часу прогресу".

Ліван та Ізраїль технічно все ще перебувають у стані війни, але всі останні збройні конфлікти з Ізраїлем велися "Хезболлою", а не ліванською армією. Угруповання підтримується Іраном.

Після ескалації восени 2024 року, під час якої існувало побоювання повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою", сторони уклали перемирʼя.

Нещодавно також за посередництва США було укладено угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.