ЕС осудил израильские удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Европейский Союз в субботу призвал Израиль соблюдать перемирие с группировкой "Хезболла" после того, как он нанес удары по позициям боевиков в Ливане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В четверг израильская армия приказала жителям четырех деревень на юге Ливана эвакуироваться, предупредив, что планирует нанести удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в регионе.

Израиль обосновал атаки усилиями "Хезболлы" по перевооружению. Ливанская армия в то же время обвинила Израиль в попытке "подрыва стабильности Ливана" и "предотвращения завершения развертывания армии" в соответствии с перемирием.

"ЕС призывает Израиль прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и соглашение о прекращении огня, заключенное год назад, в ноябре 2024 года. В то же время мы призываем всех ливанских субъектов, а особенно "Хезболлу", воздержаться от любых мер или ответов, которые могут еще больше обострить ситуацию", – сказал в субботу пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Он добавил, что все стороны конфликта "должны сосредоточиться на сохранении перемирия и достигнутого к настоящему времени прогресса".

Ливан и Израиль технически все еще находятся в состоянии войны, но все последние вооруженные конфликты с Израилем велись "Хезболлой", а не ливанской армией. Группировка поддерживается Ираном.

После эскалации осенью 2024 года, во время которой существовали опасения полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой", стороны заключили перемирие.

Недавно также при посредничестве США было заключено соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.