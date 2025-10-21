Венс вважає, що перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС збережеться
Віцепрезидент Джей Ді Венс під час візиту до Ізраїлю у вівторок висловив обережний оптимізм щодо збереження мирної угоди між ізраїльською стороною і ХАМАС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
На пресконференції у межах візиту Венс сказав, що події минулого тижня вселяють у нього "великий оптимізм щодо того, що перемир'я буде дотримано".
Він водночас додав, що на шляху до довготривалого миру між Ізраїлем та Газою "будуть і підйоми, і спади".
"Будуть моменти, коли здаватиметься, що справи йдуть не дуже добре", – додав Венс. "Чи можу я з 100% впевненістю сказати, що це спрацює? Ні, але ж складні речі не робляться, роблячи тільки те, що на 100% певне", – сказав віцепрезидент США.
Поїздка Венса до Ізраїлю відбувається в напружений момент. Після укладення цього місяця перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я.
Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.
В адміністрації Трампа непублічно побоюються, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.