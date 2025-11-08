У литовському місті остаточно схвалили ліквідацію радянського кладовища в центрі

Рада міста Шяуляй на півночі Литви остаточно схвалила перенесення останків радянських солдатів з центру міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Шяуляйська міська рада схвалила переважною більшістю голосів ліквідацію радянського військового кладовища в центрі міста, яке буде замінене на сквер. Натомість останки радянських солдатів будуть перенесені на околицю міста.

Перенесення останків планується розпочати вже в листопаді. Витрати – близько 55 тисяч євро – покриє Міністерство культури Литви, яке передбачило їх у бюджеті на наступний рік.

Кладовище у Шяуляї було створене для вшанування памʼяті 52 військових, які нібито визволили його від нацистської окупації під час Другої світової війни. Водночас історики вказують, що насправді більшість похованих на кладовищі загинули вже після звільнення міста.

У Шяуляї тривалий час вели дискусії про перенесення кладовища, розташованого між католицьким собором і будівлею міської ради, але окремі місцеві політики виступали проти такого кроку.

Серед іншого, мер Шяуляя Артурас Вісоцкас критикував центральну владу Литви за те, що для юридично бездоганного знесення бракує законодавчих актів та чітких механізмів.

Заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій діє в Литві з травня 2023 року.

У Литві також обговорювали зміни до законодавства, аби дозволити перенесення могил радянських військовослужбовців.