В литовском городе окончательно одобрили ликвидацию советского кладбища в центре

Совет города Шяуляй на севере Литвы окончательно одобрил перенос останков советских солдат из центра города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Шяуляйский городской совет одобрил подавляющим большинством голосов ликвидацию советского военного кладбища в центре города, которое будет заменено на сквер. Вместо этого останки советских солдат будут перенесены на окраину города.

Перенос останков планируется начать уже в ноябре. Расходы – около 55 тысяч евро – покроет Министерство культуры Литвы, которое предусмотрело их в бюджете на следующий год.

Кладбище в Шяуляй было создано для чествования памяти 52 военных, которые якобы освободили его от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. В то же время историки указывают, что на самом деле большинство похороненных на кладбище погибли уже после освобождения города.

В Шяуляй долгое время вели дискуссии о переносе кладбища, расположенного между католическим собором и зданием городского совета, но отдельные местные политики выступали против такого шага.

Среди прочего, мэр Шяуляя Артурас Висоцкас критиковал центральную власть Литвы за то, что для юридически безупречного сноса не хватает законодательных актов и четких механизмов.

Запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий действует в Литве с мая 2023 года.

В Литве также обсуждали изменения в законодательство, чтобы разрешить перенос могил советских военнослужащих.