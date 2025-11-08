Єврокомісарка з розширення відвідає Молдову

Єврокомісарка з розширення Марта Кос наступного тижня планує візит до Молдови, він запланований на 11 листопада.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В уряді Молдови оголосили, що Кос приїде до Кишинева 11 листопада. Візит передбачає низку зустрічей з керівництвом країни та конференції, присвяченій звіту про євроінтеграційний прогрес Молдови.

Перед цим Кос останній раз приїздила у Молдову на початку вересня, а наприкінці вересня-початку жовтня була з триденним візитом в Україні.

Цього тижня до Кишинева завітала також президентка Європарламенту Роберта Метсола та оголосила про відкриття у Кишиневі бюро Європарламенту.

Нагадаємо, Марта Кос заявила, що Молдова за останній рік продемонструвала найбільший прогрес, порівняно з іншими державами-кандидатами.

Єврокомісія бачить шанси для України і Молдови завершити переговори про вступ у 2028 році, якщо для цього докладуть достатньо зусиль.

Детальніше на цю тему – у статті Позаду Молдови і не лише: хто обігнав Україну на шляху до ЄС. Рейтинг євроінтеграції