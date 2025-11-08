Еврокомиссар по расширению посетит Молдову

Еврокомиссар по расширению Марта Кос на следующей неделе приедет в Молдову, визит запланирован на 11 ноября.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В правительстве Молдовы объявили, что Кос приедет в Кишинев 11 ноября. Визит предусматривает ряд встреч с руководством страны и конференции, посвященной отчету о евроинтеграционном прогрессе Молдовы.

Перед этим Кос последний раз приезжала в Молдову в начале сентября, а в конце сентября-начале октября была с трехдневным визитом в Украине.

На этой неделе Кишинев посетила также президент Европарламента Роберта Метсола и объявила об открытии в Кишиневе бюро Европарламента.

Напомним, Марта Кос заявила, что Молдова за последний год продемонстрировала наибольший прогресс, по сравнению с другими государствами-кандидатами.

Еврокомиссия видит шансы для Украины и Молдовы завершить переговоры о вступлении в 2028 году, если для этого приложат достаточно усилий.

