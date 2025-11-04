Єврокомісія бачить шанси для України і Молдови завершити переговори про вступ у 2028 році

У Єврокомісії вважають досяжними очікування влади України та Молдови про завершення переговорів про вступ до ЄС у 2028 році, якщо для цього докладуть достатньо зусиль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке щодо оприлюднення річних звітів про євроінтеграційний поступ обох країн.

Щодо України зазначають, що у владі вказували на мету завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

"Єврокомісія готова підтримати цю амбітну мету, але вважає, що задля її досягнення потрібно прискорити темп реформ, особливо у рамках кластера "Основи", зокрема щодо верховенства права", – йдеться у комюніке.

Схоже формулювання використали і щодо Молдови, відзначивши, що Кишинів сподівається завершити переговори на початку 2028 року.

"Єврокомісія готова підтримати втілення цієї мети, яка є амбітною, але досяжною – за умови, що Молдова прискорить поточний темп реформ. Важливо зберегти імпульс у реформах, підсилений впевненою підтримкою європейського шляху парламентом за підсумками вересневих виборів", – зазначають у комюніке.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Молдова за останній рік продемонструвала найбільший прогрес, порівняно з іншими державами-кандидатами.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах вважає, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанси вступити до ЄС раніше 2030 року.

