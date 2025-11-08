Робота пунктів пропуску на кордоні відновлюється

Державна митна служба України повідомила про вирішення проблеми, через яку призупиняли роботу усіх КПП на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістили близько 16-00 8 листопада.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", – зазначили у ДМСУ.

Там додали, що пропускні операції через державний кордон призупиняли на кілька годин через знеструмлення внаслідок російських ударів по український енергосистемі.

Перед цим у Державній прикордонній службі України повідомили, що збій не вплинув на перетин кордону пасажирськими поїздами і оформлення цих пасажирів в обох напрямках відбувалося у звичайному режимі.

Також прикордонники забезпечували пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".

Нагадаємо, вдень 8 листопада повідомили про призупинення пропускних операцій на кордоні через збій у роботі баз даних митниці.

