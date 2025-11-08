Укр Рус Eng

Робота пунктів пропуску на кордоні відновлюється

Новини — Субота, 8 листопада 2025, 16:28 — Марія Ємець

Державна митна служба України повідомила про вирішення проблеми, через яку призупиняли роботу усіх КПП на кордоні. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістили близько 16-00 8 листопада. 

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", – зазначили у ДМСУ. 

Там додали, що пропускні операції через державний кордон призупиняли на кілька годин через знеструмлення внаслідок російських ударів по український енергосистемі.

Перед цим у Державній прикордонній службі України повідомили, що збій не вплинув на перетин кордону пасажирськими поїздами і оформлення цих пасажирів в обох напрямках відбувалося у звичайному режимі.

Також прикордонники забезпечували пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".

Нагадаємо, вдень 8 листопада повідомили про призупинення пропускних операцій на кордоні через збій у роботі баз даних митниці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергового обстрілу України в ніч проти суботи закликав посилити тиск на Росію.



