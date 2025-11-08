Работа пунктов пропуска на границе возобновилась

Государственная таможенная служба Украины сообщила о решении проблемы, из-за которой приостанавливали работу всех КПП на границе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление разместили около 16-00 8 ноября.

"Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", – отметили в ГТСУ.

Там добавили, что пропускные операции через государственную границу приостанавливали на несколько часов из-за обесточивания в результате российских ударов по украинской энергосистеме.

Перед этим в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что сбой не повлиял на пересечение границы пассажирскими поездами и оформление этих пассажиров в обоих направлениях происходило в обычном режиме.

Также пограничники обеспечивали пропуск граждан, пересекающих западную границу в пешем порядке, кроме пунктов пропуска "Дяково" и "Селменцы".

Напомним, ранее днем 8 ноября сообщили о приостановлении пропускных операций на границе из-за сбоя в работе баз данных таможни.