У Литві закривали аеропорт Вільнюса через метеокулі

У Литві ввечері у суботу, 8 листопада, призупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюса через загрозу, пов'язану з метеозондом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вільнюський аеропорт закрили о 20:45 за місцевим часом. Рух повітряних суден був відновлений о 21:50.

"За попередньою інформацією, рішення про введення обмежень в повітряному просторі було прийнято через повітряну кулю (кулі), що прямувала в бік Вільнюського аеропорту. Обмеження діють до 23:45", – повідомляв Національний центр управління кризами.

Також зазначалося, що обмеження можуть бути зняті залежно від напрямку вітру та руху об'єкта.

Представник міністра зв'язку Лукас Пашкявічюс повідомив, що в суботу ввечері, після тимчасової зупинки руху літаків у Вільнюському аеропорту, обмеження були зняті рекордно швидко.

За його словами, в суботу з 20:45 рух повітряних суден був тимчасово призупинений через метеозонди, що прямували в бік аеропорту.

Служби повідомили, що на нормалізацію ситуації буде потрібно близько трьох годин – обмеження були введені до 23:45.

Однак, щоб мінімізувати вплив на пасажирів і забезпечити безпеку польотів, повітряний простір був відкритий раніше – о 21:50.

Раніше в подібних випадках обмеження діяли понад шість годин.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.