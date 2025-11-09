В Литве закрыли аэропорт Вильнюса из-за метеозондов

В Литве вечером в субботу, 8 ноября, приостановили работу аэропорта столицы Вильнюса из-за угрозы, связанной с метеозондом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вильнюсский аэропорт закрыли в 20:45 по местному времени. Движение воздушных судов было возобновлено в 21:50.

"По предварительной информации, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара (шаров), направлявшегося в сторону Вильнюсского аэропорта. Ограничения действуют до 23:45", – сообщал Национальный центр управления кризисами.

Также отмечалось, что ограничения могут быть сняты в зависимости от направления ветра и движения объекта.

Представитель министра связи Лукас Пашкявичюс сообщил, что в субботу вечером, после временной остановки движения самолетов в Вильнюсском аэропорту, ограничения были сняты рекордно быстро.

По его словам, в субботу с 20:45 движение воздушных судов было временно приостановлено из-за метеозондов, направлявшихся в сторону аэропорта.

Службы сообщили, что на нормализацию ситуации потребуется около трех часов – ограничения были введены до 23:45.

Однако, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и обеспечить безопасность полетов, воздушное пространство было открыто раньше – в 21:50.

Ранее в подобных случаях ограничения действовали более шести часов.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами.