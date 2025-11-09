У Польщі понад 20 рятувальників діставали спелеолога, який застряг у печері

Понад 20 рятувальників впродовж кількох годин діставали спелеолога, який провалився у вузьку щілину в печері Салмопольська у системі гірських хребтів Бескиди.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у суботу, 8 листопада група молодих спелеологів спочатку увійшла в печеру Маліновська, а потім вийшла у печері Салмопольська.

В якийсь момент один з учасників провалився в дуже вузьку щілину, з якої не міг вибратися.

Його супутники намагалися допомогти молодому чоловікові, але їм також не вдалося його витягнути, тому ввечері вони зателефонували до Гірської добровільної рятувальної служби.

Операція з вилучення спелеолога тривала кілька годин. Молодого чоловіка доставили до лікарні – він мав травму плеча і замерз, але був у свідомості.

В операції брали участь понад 20 рятувальників. Вони повернулися до бази близько опівночі, 9 листопада.

Влітку в італійському П'ємонті піднімали з печери спелеолога, який травмувався на маршруті.

Наприкінці жовтня у Польщі врятували з печери туристку, яка не змогла самостійно вибратися з печери після спелеологічної прогулянки.