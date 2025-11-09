В Польше более 20 спасателей доставали спелеолога, застрявшего в пещере

Более 20 спасателей в течение нескольких часов доставали спелеолога, который провалился в узкую щель в пещере Салмопольская в системе горных хребтов Бескиды.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в субботу, 8 ноября, группа молодых спелеологов сначала вошла в пещеру Малиновская, а затем вышла в пещере Салмопольская.

В какой-то момент один из участников провалился в очень узкую щель, из которой не мог выбраться.

Его спутники пытались помочь молодому человеку, но им также не удалось его вытащить, поэтому вечером они позвонили в Горную добровольную спасательную службу.

Операция по извлечению спелеолога длилась несколько часов. Молодого человека доставили в больницу – он получил травму плеча и замерз, но был в сознании.

В операции участвовали более 20 спасателей. Они вернулись на базу около полуночи, 9 ноября.

Летом в итальянском Пьемонте поднимали из пещеры спелеолога, который получил травму на маршруте.

В конце октября в Польше спасли из пещеры туристку, которая не смогла самостоятельно выбраться из пещеры после спелеологической прогулки.