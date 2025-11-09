Президент Германии призвал защищать демократию от правых экстремистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, 9 ноября, призвал защищать демократию в стране, которой сейчас угрожают прежде всего "правые экстремистские силы, которые атакуют демократию и набирают поддержку среди населения".

Его слова цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

9 ноября в Германии символизирует три события в истории страны: в 1918 году Филипп Шайдеман провозгласил республику в Берлине; в 1938 году национал-социалисты подожгли синагоги и другие еврейские учреждения во время "Хрустальной ночи" и преследовали и убивали евреев; а в 1989 году пала Берлинская стена.

"Никогда в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким нападкам", – заявил в этот день Штайнмайер в Берлине.

По его словам, сейчас стране угрожают прежде всего "правые экстремистские силы, которые атакуют демократию и набирают поддержку среди населения".

Президент страны призвал политиков и население к борьбе.

"Просто ждать, пока буря пройдет, и тем временем прятаться, недостаточно", – подчеркнул он.

Он отметил, что праворадикальные экстремисты заманивают людей "обещаниями авторитарного руководства" и идеей, что Германия должна "снова стать великой".

Не называя прямо ультраправую партию "Альтернатива для Германии", президент потребовал, чтобы не было политического сотрудничества с экстремистами, "ни в правительстве, ни в парламентах".

"9 ноября символизирует свет и тень, самые глубокие бездны и самые счастливые часы нашей истории. Мы должны бороться с антисемитизмом, независимо от того, откуда он исходит", – добавил Штайнмайер.

Недавний опрос показывает, что большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают о "эффекте привыкания" к таким взглядам.

Также один из последних опросов в Германии о политических симпатиях избирателей показывает, что поддержка правящего правоконсервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии" почти одинакова, с минимальным лидерством правоконсерваторов.