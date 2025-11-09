Китай надав винятки для експорту мікросхем Nexperia на тлі суперечки з Нідерландами

Китай надав винятки експортного контролю на мікросхеми виробника чипів Nexperia, які були призупинені на тлі конфлікту між Пекіном та Нідерландами.

Про це повідомило в неділю, 9 листопада, міністерство торгівлі Китаю, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Це оголошення є найсильнішим сигналом з боку Пекіна про те, що він пом'якшить тиск на світову автомобільну промисловість, спричинений обмеженнями на експорт, введеними після того, як уряд Нідерландів взяв під контроль Nexperia – великого виробника базових мікросхем, що використовуються в автомобільних електричних системах.

Nexperia базується в Нідерландах, але належить китайській компанії Wingtech.

Міністерство торгівлі Китаю не уточнило, що саме воно вважає за "цивільне використання", але його оголошення з'явилося після заяв німецьких і японських компаній про відновлення поставок мікросхем Nexperia китайського виробництва.

У заяві міністерства йдеться, що Китай сподівається, що Європейський Союз "посилить" зусилля, щоб закликати нідерландську сторону скасувати конфіскацію Nexperia.

"Китай вітає продовження використання ЄС свого впливу для заклику до Нідерландів негайно виправити свої помилкові дії", – додали у заяві.

30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автовиробників та побутової електроніки, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

Після цього Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

8 листопада виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф сказав, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia, які були призупинені на тлі конфлікту між двома державами.