Китай предоставил исключения для экспорта микросхем Nexperia на фоне спора с Нидерландами

Китай предоставил исключения из экспортного контроля на микросхемы производителя чипов Nexperia, которые были приостановлены на фоне конфликта между Пекином и Нидерландами.

Об этом сообщило в воскресенье, 9 ноября, министерство торговли Китая, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Это объявление является самым сильным сигналом со стороны Пекина о том, что он ослабит давление на мировую автомобильную промышленность, вызванное ограничениями на экспорт, введенными после того, как правительство Нидерландов взяло под контроль Nexperia – крупного производителя базовых микросхем, используемых в автомобильных электрических системах.

Nexperia базируется в Нидерландах, но принадлежит китайской компании Wingtech.

Министерство торговли Китая не уточнило, что именно оно считает "гражданским использованием", но его заявление появилось после заявлений немецких и японских компаний о возобновлении поставок микросхем Nexperia китайского производства.

В заявлении министерства говорится, что Китай надеется, что Европейский Союз "усилит" усилия, чтобы призвать нидерландскую сторону отменить конфискацию Nexperia.

"Китай приветствует продолжение использования ЕС своего влияния для призыва к Нидерландам немедленно исправить свои ошибочные действия", – добавили в заявлении.

30 сентября правительство Нидерландов вмешалось, чтобы взять под контроль компанию Nexperia, которая производит микросхемы для автопроизводителей и бытовой электроники, ссылаясь на опасения по поводу возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia – Wingtech.

После этого Министерство торговли Китая запретило Nexperia China и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты и узлы, изготовленные в Китае.

8 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф сказал, что Китай согласился возобновить поставки микросхем производителя чипов Nexperia, которые были приостановлены на фоне конфликта между двумя государствами.