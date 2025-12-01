Каллас про мирні перемовини: "Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії"

Поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин про встановлення миру в Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони.

Головна дипломатка ЄС вважає, що цей тиждень може стати вирішальним щодо процесу перемовин про встановлення миру в Україні.

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я буду розмовляти (про це. – "ЄП") з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", – заявила Каллас.

Варто зауважити, що очікується, що міністр оборони України Денис Шмигаль буде особисто присутній на засіданні Ради ЄС сьогодні у Брюсселі, коли буде обговорюватися питання допомоги Україні.

"У нас є дві широкі теми. Перша – як надалі підтримувати Україну, а друга стосується нашої власної оборонної готовності та оборонних спроможностей, які ми маємо нарощувати", – розповіла про порядок денний сьогоднішньої Ради ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що наразі "зрозуміло, що Росія не бажає миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готовою постояти за себе в цей дуже і дуже важкий час".

"Я вірю, що українці постоять за себе", – додала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", секретар РНБО Рустем Умєров зі США вирушає до Парижа, де перебуватиме з візитом президент України – і особисто доповість президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин зі США щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Своєю чергою ключові американські перемовники 1 грудня вирушать до Москви, щоб продовжити узгоджувати умови потенційної мирної угоди.