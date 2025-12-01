CNN: Віткофф вирушить до Москви вже у понеділок
Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який став ключовим перемовником команди Трампа щодо російсько-української війни, має вирушити до Москви у понеділок.
Про це з посиланням на анонімного посадовця США повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Від джерела телеканалу стало відомо, що Віткофф, візит якого на переговори до РФ планувався цього тижня, вирушає туди вже у понеділок, 1 грудня.
Наразі невідомо, чи летить з ним також зять Трампа Джаред Кушнер, як початково планувалося. Проте WSJ з посиланням на своє джерело в адміністрації пише, що до Москви вирушить і Віткофф, і Кушнер.
Як відомо, 30 листопада у Флориді відбулися перемовини американської та української переговорних команд щодо можливих параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив". Секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори "складними, але продуктивними".
Трамп після перемовин України і США у Флориді знову сказав про "шанс на угоду".
За даними ЗМІ, темами обговорень були питання територій та гарантій безпеки для України, а також графік виборів в Україні.