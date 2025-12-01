CNN: Віткофф вирушить до Москви вже у понеділок

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який став ключовим перемовником команди Трампа щодо російсько-української війни, має вирушити до Москви у понеділок.

Про це з посиланням на анонімного посадовця США повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Від джерела телеканалу стало відомо, що Віткофф, візит якого на переговори до РФ планувався цього тижня, вирушає туди вже у понеділок, 1 грудня.

Наразі невідомо, чи летить з ним також зять Трампа Джаред Кушнер, як початково планувалося. Проте WSJ з посиланням на своє джерело в адміністрації пише, що до Москви вирушить і Віткофф, і Кушнер.

Як відомо, 30 листопада у Флориді відбулися перемовини американської та української переговорних команд щодо можливих параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив". Секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори "складними, але продуктивними".

Трамп після перемовин України і США у Флориді знову сказав про "шанс на угоду".

За даними ЗМІ, темами обговорень були питання територій та гарантій безпеки для України, а також графік виборів в Україні.