Каллас о мирных переговорах: "Это может быть решающая неделя для дипломатии"

Текущая неделя может стать решающей для хода переговоров об установлении мира в Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Главный дипломат ЕС считает, что эта неделя может стать решающей для процесса переговоров об установлении мира в Украине.

"Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать (об этом. – "ЕП") с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины", – заявила Каллас.

Стоит заметить, что ожидается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль будет лично присутствовать на заседании Совета ЕС сегодня в Брюсселе, когда будет обсуждаться вопрос помощи Украине.

"У нас есть две широкие темы. Первая – как в дальнейшем поддерживать Украину, а вторая касается нашей собственной оборонной готовности и оборонных возможностей, которые мы должны наращивать", – рассказала о повестке дня сегодняшнего Совета ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что сейчас "понятно, что Россия не желает мира, и поэтому мы должны сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень и очень трудное время".

"Я верю, что украинцы постоят за себя", – добавила главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", секретарь СНБО Рустем Умеров из США отправляется в Париж, где будет находиться с визитом президент Украины – и лично доложит президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с США по параметрам мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

В свою очередь ключевые американские переговорщики 1 декабря отправятся в Москву, чтобы продолжить согласовывать условия потенциального мирного соглашения.