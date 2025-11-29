Зеленський і Макрон зустрінуться в понеділок у Парижі

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня перебуватиме з візитом у Франції та зустрінеться з президентом країни Емманюелем Макроном, візит відбудеться лише через два тижні після попереднього. .

Як повідомляє BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

У понеділок Макрон прийме Зеленського у Парижі. Лідери "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами", йдеться в офіційному комюніке про анонсований візит.

Окрім того, торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

Як відзначають, попередній візит президента України до Франції був лиш два тижні тому, 17 листопада.. Тоді підписали домовленість, що передбачає передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Також Зеленський оголосив, що Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T.