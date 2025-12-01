У Молдові допускають, що контрабандна зброя з України могла потрапити через Придністров'я

На тлі скандалу з контрабандою зброї глава МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін допустила, що незаконний вантаж міг потрапити у країну через Придністров’я.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Newsmaker.

Міністерка прокоментувала скандал з контрабандою зброї, яку виявили на КПП "Леушени – Албіца". Вона зазначила, що це перший подібний випадок.

"Цю зброю і боєприпаси привозили в країну частинами. При цьому важливо враховувати, що в сусідній країні йде війна, ризик появи таких предметів на території Молдови зростає. Це дійсно перший подібний випадок", – сказала Місаїл-Нікітін в ефірі програми Cutia Neagră PLUS на TV8.

Вона визнала, що Молдові належить працювати над зміцненням і вдосконаленням механізмів контролю державного кордону, уточнивши, що влада розглядає кілька версій, як зброя могла потрапити в країну.

"У нас є ділянка кордону, яку конституційні органи влади не контролюють. Звичайно, зброя могла потрапити в країну і через цю ділянку. Я маю на увазі сегмент між Україною і лівобережним регіоном Дністра", – сказала Місаїл-Нікітін.

"Через війну в Україні прикордонна служба цієї країни частково задіяна у військових діях, і кордон контролюється не так суворо… Він відокремлений або ізольований ровами, але цього недостатньо, щоб стверджувати, що заборонені речовини або предмети не можуть потрапити в регіон через цю ділянку", – додала міністерка.

Вантажівку з контрабандною зброєю затримали румунські прикордонники вночі 20 листопада. Водій сказав, що перевозить "металеві елементи", але після сканування прикордонники запідозрили, що це зброя. Серед іншого, там знайшлися елементи збитого БпЛА типу "Шахед".

Розслідування у зв’язку з інцидентом ведеться паралельно у Румунії та Молдові.

У Молдові затримали трьох підозрюваних, серед яких – керівник компанії-перевізника і керівник компанії-замовника перевезення.

У партії влади Молдови пообіцяли відставки через цей інцидент.