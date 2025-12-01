В Молдове допускают, что контрабандное оружие из Украины могло попасть через Приднестровье

На фоне скандала с контрабандой оружия глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин допустила, что незаконный груз мог попасть в страну через Приднестровье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Newsmaker.

Министр прокомментировала скандал с контрабандой оружия, которую обнаружили на КПП "Леушены – Албица". Она отметила, что это первый подобный случай.

"Это оружие и боеприпасы привозили в страну частями. При этом важно учитывать, что в соседней стране идет война, риск появления таких предметов на территории Молдовы возрастает. Это действительно первый подобный случай", – сказала Мисаил-Никитин в эфире программы Cutia Neagră PLUS на TV8.

Она признала, что Молдове предстоит работать над укреплением и совершенствованием механизмов контроля государственной границы, уточнив, что власти рассматривают несколько версий, как оружие могло попасть в страну.

"У нас есть участок границы, который конституционные органы власти не контролируют. Конечно, оружие могло попасть в страну и через этот участок. Я имею в виду сегмент между Украиной и левобережным регионом Днестра", – сказала Мисаил-Никитин.

"Из-за войны в Украине пограничная служба этой страны частично задействована в военных действиях, и граница контролируется не так строго... Она отделена или изолирована рвами, но этого недостаточно, чтобы утверждать, что запрещенные вещества или предметы не могут попасть в регион через этот участок", – добавила министр.

Грузовик с контрабандным оружием задержали румынские пограничники ночью 20 ноября. Водитель сказал, что перевозит "металлические элементы", но после сканирования пограничники заподозрили, что это оружие. Среди прочего, там нашлись элементы сбитого БпЛА типа "Шахед".

Расследование в связи с инцидентом ведется параллельно в Румынии и Молдове.

В Молдове задержали трех подозреваемых, среди которых – руководитель компании-перевозчика и руководитель компании-заказчика перевозки.

В партии власти Молдовы пообещали отставки из-за этого инцидента.