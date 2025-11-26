У партії влади Молдови обіцяють відставки через скандал з контрабандою зброї

У Молдові після скандалу з контрабандою зброї та боєприпасів, яку виявили на одному з пунктів пропуску на кордоні з Румунією, будуть ухвалені кадрові рішення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це у середу сказав депутат від молдовської партії влади PAS, голова парламентської комісії з нацбезпеки Ліліан Карп.

Карп сказав, що у звʼязку з контрабандним скандалом "будуть відставки деяких причетних". Він не уточнив, про які структури та посадових осіб йдеться.

"Головна проблема в тому, як вони (боєприпаси. – Ред.) потрапили на територію Молдови", – сказав політик.

На уточнювальне запитання, чи варто чекати відставки в Митній службі, Службі інформації та безпеки і Прикордонній поліції Молдови, депутат відповів, що це залежить від результатів розслідування.

Минулого тижня стало відомо про затримання ваговоза на пункті пропуску Леушени – Албіца на кордоні Молдови з Румунією. Перевірка показала, що у ваговозі були зброя і компоненти для ракетних установок.

У межах розслідування справи в Молдові затримали трьох підозрюваних із Кишинева. За версією слідства, контрабандна зброя у вантажівці походить з України; серед іншого, у вантажі був розібраний дрон "Герань-2".