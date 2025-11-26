Зброя у ваговозі, затриманому на кордоні Молдови й Румунії, нібито походить з України

Молдовські слідчі вважають, що контрабандна зброя у затриманій на кордоні з Румунією вантажівці походить з України; серед іншого, у вантажі був збитий апарат типу "Шахед".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратура Молдови повідомила нові деталі щодо вантажівки зі зброєю, яку затримали на пункті пропуску "Албіца". Вважають, що зброю ввезли до Молдови через кур’єра, який "регулярно їздив вантажівкою з України". Він нібито отримав зброю від невстановлених осіб на території України.

"За даними, отриманими під час розслідування у рамках співпраці з Румунією, як речові докази визначено наступні предмети: 18 елементів боєприпасів типу 2, тобто комплектуючі до боєприпасів, вісім елементів боєприпасів типу 1, тобто повністю укомплектовані боєприпаси, пускова установка класу "земля-повітря", дрон типу "Герань-2", що складається з кількох окремих елементів після того, як його збили", – повідомили у прокуратурі.

На фюзеляжі безпілотника помітно сліди осколкового ураження, двигун був у розібраному стані, вибухових речовин у ньому не було.

Слідство вважає, що боєприпаси перевозили кількома рейсами, а у Молдові їх забирали спільники.

Наразі не знайдено доказів, що зброя якось пов’язана зі складами на території Молдови, зокрема відомим складом у Колбасній на території невизнаного Придністров’я.

Для перетину кордону вантаж оформили як "металеві вироби", а пунктом призначення вказали Ізраїль.

Особи, яких встановили як відповідальних за заповнення документації та організацію відправки, мають статус звинувачених та під арештом.

Про затримання вантажівки повідомили тиждень тому.

Нагадаємо, 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що атакували Україну.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

У Румунії БпЛА, схожий на "Герберу", впав у дворі приватного будинку за понад 100 км від кордону з Україною.