Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів

Україна та Нідерланди у понеділок підписали угоду про спільне виробництво дронів на території обох держав.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише "Європейська правда".

Відповідну угоду Брекельманс підписав з українським колегою Денисом Шмигалем у Брюсселі, на полях зустрічі Ради ЄС.

"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", – розповів Брекельманс.

A new milestone: Ukraine and The Netherlands are going to produce drones together in both our countries.



With my Ukrainian colleague @Denys_Shmyhal I sign an agreement for co-production (‘Build With Ukraine’).



This strengthens our joint security, resilience and innovation. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/JAoGUhduIL – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025

У понеділок нідерландський міністр повідомив, що його країна виділить додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю державами НАТО зброї у США для України.

Раніше Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро у рамках ініціативи PURL.