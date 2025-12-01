Укр Рус Eng

Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів

фото
Новини — Понеділок, 1 грудня 2025, 13:38 — Христина Бондарєва

Україна та Нідерланди у понеділок підписали угоду про спільне виробництво дронів на території обох держав. 

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише "Європейська правда".

Відповідну угоду Брекельманс підписав з українським колегою Денисом Шмигалем у Брюсселі, на полях зустрічі Ради ЄС. 

"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", – розповів Брекельманс.

У понеділок нідерландський міністр повідомив, що його країна виділить додаткові 250 млн євро у рамках ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю державами НАТО зброї у США для України.

Раніше Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро у рамках ініціативи PURL.

Нідерланди
