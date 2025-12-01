Нідерланди виділять ще 250 млн євро на американську зброю для України

Додаткові 250 млн євро виділять Нідерланди у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю державами НАТО зброї у Сполучених Штатах для подальшої передачі Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони.

Нідерланди надають Україні другий транш допомоги для закупівлі американської зброї та боєприпасів.

"Я щойно оголосив, що ми виділимо ще 250 мільйонів на підтримку України через ініціативу PURL", – заявив Брекельманс.

Він нагадав, що Європа щодня спостерігає інтенсивні повітряні атаки Росії на Україну.

"Ми бачимо руйнівний вплив на енергетику, а також на повсякденне життя українців. І єдиний спосіб допомогти їм швидко – це доставити велику кількість допомоги в Україну", – підкреслив нідерландський міністр.

Він уточнив, що у США будуть зокрема закуплені зенітні ракети для F-16 та боєприпаси яких Україна найбільше потребує.

Як повідомляла "Європейська правда", Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро у рамках ініціативи PURL.

У листопаді країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, заявили, що профінансують п’ятий пакет допомоги у розмірі $500 млн.

Після цього Німеччина оголосила зробить додатковий внесок в ініціативу PURL – 150 млн євро.