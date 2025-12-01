Укр Рус Eng

Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов

Новости — Понедельник, 1 декабря 2025, 13:38 — Кристина Бондарева

Украина и Нидерланды в понедельник подписали соглашение о совместном производстве дронов на территории обоих государств.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет "Европейская правда".

Соответствующее соглашение Брекельманс подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Брюсселе, на полях встречи Совета ЕС.

"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine"). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность", – рассказал Брекельманс.

В понедельник нидерландский министр сообщил, что его страна выделит дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL, которая предусматривает закупку государствами НАТО оружия у США для Украины.

Ранее Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро в рамках инициативы PURL.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
Реклама: