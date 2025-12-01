Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов
Украина и Нидерланды в понедельник подписали соглашение о совместном производстве дронов на территории обоих государств.
Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет "Европейская правда".
Соответствующее соглашение Брекельманс подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Брюсселе, на полях встречи Совета ЕС.
"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine"). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность", – рассказал Брекельманс.
A new milestone: Ukraine and The Netherlands are going to produce drones together in both our countries.– Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025
With my Ukrainian colleague @Denys_Shmyhal I sign an agreement for co-production (‘Build With Ukraine’).
This strengthens our joint security, resilience and innovation. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/JAoGUhduIL
В понедельник нидерландский министр сообщил, что его страна выделит дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL, которая предусматривает закупку государствами НАТО оружия у США для Украины.
Ранее Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро в рамках инициативы PURL.