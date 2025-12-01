Єврокомісія перерахувала Польщі 6,2 млрд євро в межах відновлення після пандемії

Європейська комісія у понеділок перерахувала Польщі 6,2 млрд євро у вигляді грантів і позик, здійснивши таким чином третій платіж у межах Механізму відновлення та стійкості (RRF), який є центральним елементом програми NextGenerationEU.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Торік у грудні Польща подала до комісії свій третій запит на платіж у межах RRF, який охоплював кроки у реалізації 19 інвестицій і 17 реформ.

До сфер, що отримують вигоду від цих реформ та інвестицій, належать підвищення енергоефективності домогосподарств, планування землекористування, розвиток відновлюваної енергетики на суходолі й на морі, мережі 5G, кібербезпека, безпека транспорту, професійна освіта, стандарти догляду за дітьми та довгостроковий догляд.

29 жовтня цього року комісія надала позитивну попередню оцінку третьому платіжному запиту Польщі.

План відновлення та стійкості Польщі на цей момент має загальний обсяг фінансування 59,8 млрд євро (25,3 млрд євро у вигляді грантів і 34,5 млрд євро у вигляді позик).

Як і для всіх держав-членів, виплати Польщі за RRF засновані на результатах і залежать від успішної реалізації її плану відновлення та стійкості.

Завдяки цьому третьому платежу Польща досягає 45% коштів, передбачених для неї поточною версією польського плану відновлення та стійкості.

RRF – це ключовий інструмент Європейського Союзу, створений у 2021 році для підтримки економічного відновлення після пандемії COVID-19. Він надає фінансування державам-членам на основі виконання національних планів відновлення та стійкості, які включають інвестиції та реформи, узгоджені з цілями ЄС.

Раніше стало відомо, що Польща скерує частину фінансування ЄС у межах програми SAFE на оборону східного кордону.

