Польща скерує частину фінансування ЄС у межах SAFE на оборону східного кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова ініціатива Європейського Союзу SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

Виступаючи на початку засідання уряду у середу, Туск назвав SAFE "важливою європейською програмою дуже дешевих, практично безкоштовних позик".

Він сказав, що 43,7 млрд євро, виділені Польщі, допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.

Він сказав, що проєкт є "спільним обов'язком усього ЄС" і "повинен фінансуватися за рахунок європейських коштів, а не лише польських ресурсів".

Польський премʼєр додав, що за рахунок SAFE будуть розвиватись аерокосмічні проєкти, розвиток штучного інтелекту для оборони, зусилля з кібербезпеки та програма "Безпечне Балтійське море".

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 мільярдів злотих, польський уряд ухвалив 10 червня 2024 року. Будівництво почалось того ж року.

