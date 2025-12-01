Еврокомиссия перечислила Польше 6,2 млрд евро в рамках восстановления после пандемии

Европейская комиссия в понедельник перечислила Польше 6,2 млрд евро в виде грантов и займов, осуществив таким образом третий платеж в рамках Механизма восстановления и устойчивости (RRF), который является центральным элементом программы NextGenerationEU.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В декабре прошлого года Польша подала в комиссию свой третий запрос на платеж в рамках RRF, который охватывал шаги по реализации 19 инвестиций и 17 реформ.

К сферам, получающим выгоду от этих реформ и инвестиций, относятся повышение энергоэффективности домохозяйств, планирование землепользования, развитие возобновляемой энергетики на суше и на море, сети 5G, кибербезопасность, безопасность транспорта, профессиональное образование, стандарты ухода за детьми и долгосрочный уход.

29 октября этого года комиссия дала положительную предварительную оценку третьему платежному запросу Польши.

План восстановления и устойчивости Польши на данный момент имеет общий объем финансирования 59,8 млрд евро (25,3 млрд евро в виде грантов и 34,5 млрд евро в виде займов).

Как и для всех государств-членов, выплаты Польше по RRF основаны на результатах и зависят от успешной реализации ее плана восстановления и устойчивости.

Благодаря этому третьему платежу Польша достигает 45% средств, предусмотренных для нее текущей версией польского плана восстановления и устойчивости.

RRF – это ключевой инструмент Европейского Союза, созданный в 2021 году для поддержки экономического восстановления после пандемии COVID-19. Он предоставляет финансирование государствам-членам на основе выполнения национальных планов восстановления и устойчивости, которые включают инвестиции и реформы, согласованные с целями ЕС.

Ранее стало известно, что Польша направит часть финансирования ЕС в рамках программы SAFE на оборону восточной границы.

Подробно о механизме SAFE читайте в статье 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.