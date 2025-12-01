Глава МЗС Естонії: Україні було б нерозумно атакувати російські кораблі на Балтиці

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що українцям було б розумно в Балтійському морі не завдавати військових ударів по російських кораблях, оскільки це може призвести до великої екологічної катастрофи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Два дні тому українські морські дрони біля турецького узбережжя в Чорному морі атакували два підсанкційні російські танкери. За повідомленнями, обидва судна в момент атаки були порожніми і прямували до російського порту Новоросійськ за вантажем.

Тсахкна відповідав на запитання, чи давала Естонія українцям сигнал про те, що від таких атак у Балтійському морі слід утриматися.

"Через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту газу і нафти, і це, як і раніше, колосальне навантаження, яке припадає на коридор шириною близько шести морських миль. Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це дійсно може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", – відповів Тсахкна.

"Але давайте будемо чесними: Україна має право знищувати військові та стратегічні об'єкти і на території Росії. Міжнародні води – це трохи інша тема, проте Туреччина дійсно робила вельми гучні заяви, коли ці два нафтові танкери стали об'єктом атаки – саме в турецьких економічних водах, навіть не в повністю вільних міжнародних водах", – додав Тсахкна.

За словами члена комісії з держоборони парламенту Естонії Раймонда Кальюлайда, з огляду на акти саботажу, які траплялися останніми роками, маленьке диво, що на території Європи не було пригоди з великими людськими жертвами або серйозною шкодою для довкілля. За його словами, це пов'язано з хорошою роботою спецслужб.

"Зрештою, оскільки держава бореться за своє життя і для неї це екзистенціальна боротьба, вони можуть у якийсь момент оцінити так: якщо ми зробимо щось подібне, то з високою вірогідністю в Європі зроблять заяви й скажуть, що вони вельми занепокоєні, що сталася така подія, і, можливо, засудять нас. Але так само, як ці заяви не зупинили Росію, вони в якийсь момент можуть перестати стримувати й Україну, якщо вона дійде висновку, що це не призведе до повного краху підтримки", – сказав Кальюлайд.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT.

У Туреччині спершу допускали, що танкери могли бути вражені ракетами або дронами.

За даними порталу OpenSanctions, у січні цього року США запровадили санкції проти судна VIRAT, а потім до них приєдналися Європейський Союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада. Аналогічно, у липні цього року ЄС ввів санкції проти судна KAIROS, а потім до них приєдналися Велика Британія і Швейцарія.