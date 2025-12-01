Глава МИД Эстонии: Украине было бы глупо атаковать российские корабли на Балтике

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что украинцам было бы разумно в Балтийском море не наносить военные удары по российским кораблям, поскольку это может привести к большой экологической катастрофе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Два дня назад украинские морские дроны у турецкого побережья в Черном море атаковали два подсанкционных российских танкера. По сообщениям, оба судна в момент атаки были пустыми и направлялись в российский порт Новороссийск за грузом.

Тсахкна отвечал на вопрос, давала ли Эстония украинцам сигнал о том, что от таких атак в Балтийском море следует воздержаться.

"Через Финский залив проходит более 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль. Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", – ответил Тсахкна.

"Но давайте будем честными: Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты и на территории России. Международные воды – это немного другая тема, однако Турция действительно делала весьма громкие заявления, когда эти два нефтяных танкера стали объектом атаки – именно в турецких экономических водах, даже не в полностью свободных международных водах", – добавил Тсахкна.

По словам члена комиссии по гособороне парламента Эстонии Раймонда Кальюлайда, учитывая акты саботажа, которые случались в последние годы, маленькое чудо, что на территории Европы не было происшествия с большими человеческими жертвами или серьезным ущербом для окружающей среды. По его словам, это связано с хорошей работой спецслужб.

"В конце концов, поскольку государство борется за свою жизнь и для него это экзистенциальная борьба, они могут в какой-то момент оценить так: если мы сделаем что-то подобное, то с высокой вероятностью в Европе сделают заявления и скажут, что они весьма обеспокоены, что произошло такое событие, и, возможно, осудят нас. Но так же, как эти заявления не остановили Россию, они в какой-то момент могут перестать удерживать и Украину, если она придет к выводу, что это не приведет к полному краху поддержки", – сказал Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Черном море в результате внешних ударов у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT.

В Турции сначала допускали, что танкеры могли быть поражены ракетами или дронами.

По данным портала OpenSanctions, в январе этого года США ввели санкции против судна VIRAT, а затем к ним присоединились Европейский Союз, Швейцария, Великобритания и Канада. Аналогично, в июле этого года ЕС ввел санкции против судна KAIROS, а затем к ним присоединились Великобритания и Швейцария.