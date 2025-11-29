У Туреччині допустили, що танкери "тіньового флоту" РФ могли вразити ракети чи дрони

Два нафтових танкери, які можуть входити до складу так званого "тіньового флоту" РФ, і які напередодні загорілись біля чорноморського узбережжя Туреччини, могли бути вражені ракетами або дронами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу, якого цитує AP.

Про пожежі на танкерах Kairos і Virat стало відомо в другій половині дня п’ятниці. Повідомляється, що члени екіпажів обох суден знаходяться в безпеці.

За словами турецького міністра, рятувальні служби спочатку отримали повідомлення про те, що Kairos міг підірватися на міні, а потім їм повідомили про вибух на Virat.

"Члени нашої команди повідомляють, що на іншому кораблі сталися вибухи, які також були спричинені зовнішнім втручанням. Перше, що спадає на думку щодо зовнішнього втручання, – це міна, ракета, морське судно або дрон. Ми не маємо остаточної інформації з цього приводу", – заявив Уралоглу.

Судно Kairos під прапором Гамбії загорілося в Чорному морі приблизно в 28 морських милях (52 кілометрах) від узбережжя турецької провінції Коджаелі, повідомило Генеральне управління морських справ Туреччини. Він плив без вантажу до російського порту Новоросійськ.

Згодом стало відомо, що другий танкер Virat був "уражений" під час плавання в Чорному морі приблизно за 35 морських миль (64 кілометри) від турецького узбережжя. Більш детальної інформації не надавали.

За даними порталу OpenSanctions, у січні цього року США запровадили санкції проти судна Virat, а потім до них приєдналися Європейський Союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада. Аналогічно, у липні цього року ЄС ввів санкції проти судна Kairos, а потім до них приєдналися Велика Британія і Швейцарія.

У 2023 році повідомлялось, що танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.

У 2022 році в Туреччині з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.