Туреччина "занепокоєна" після операції СБУ проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Турецький уряд відреагував на атаки морських дронів на два нафтові танкери "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

Про це йдеться у суботній заяві речника турецького МЗС Онджу Кечелі, повідомляє "Європейська правда".

Кечелі заявив, що турецька влада "з занепокоєнням спостерігає" за атаками, здійсненими 28 листопада на комерційні танкери під прапором Гамбії KAIROS та VIRAT у Чорному морі.

"Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні", – зазначив речник.

Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT.

У Туреччині спершу допускали, що танкери могли бути вражені ракетами або дронами.

За даними порталу OpenSanctions, у січні цього року США запровадили санкції проти судна VIRAT, а потім до них приєдналися Європейський Союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада. Аналогічно, у липні цього року ЄС ввів санкції проти судна KAIROS, а потім до них приєдналися Велика Британія і Швейцарія.