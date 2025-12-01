У Фінляндії під час військових навчань загинув призовник

Під час військових навчань у місті Кугмо на сході Фінляндії у понеділок загинув призовник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Смертельний випадок стався під час традиційних фінальних навчань для фінських призовників, які завершують службу.

У бригаді Кайнуу, де служив померлий, говорять, що йдеться не про нещасний випадок, який не становив небезпеки для інших військовослужбовців. Інші деталі офіційно не повідомляються.

Про смерть призовника вже повідомили його родину, а поліція розпочала розслідування інциденту.

Бригада Кайнуу вшанує пам'ять загиблого призовника, приспустивши прапори у вівторок.

Напередодні повідомлялось, що бельгійський солдат, поранений у Литві під час навчань з бойової стрільби з мінометів на полігоні Пабраде, помер внаслідок важких травм.

Нагадаємо, у жовтні під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.