В Финляндии на военных учениях погиб призывник

Во время военных учений в городе Кугмо на востоке Финляндии в понедельник погиб призывник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Смертельный случай произошел во время традиционных финальных учений для финских призывников, которые завершают службу.

В бригаде Кайнуу, где служил умерший, говорят, что речь идет не о несчастном случае, который не представлял опасности для других военнослужащих. Другие детали официально не сообщаются.

О смерти призывника уже сообщили его семье, а полиция начала расследование инцидента.

Бригада Кайнуу почтит память погибшего призывника, приспустив флаги во вторник.

Накануне сообщалось, что бельгийский солдат, раненный в Литве во время учений по боевой стрельбе из минометов на полигоне Пабраде, умер в результате тяжелых травм.

Напомним, в октябре во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.