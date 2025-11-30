Бельгійський солдат, поранений на навчаннях у Литві, помер у лікарні

Бельгійський солдат, поранений у Литві під час навчань з бойової стрільби з мінометів на полігоні Пабраде, помер внаслідок важких травм.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила влада Бельгії, інформує агентство Belga.

Міністр оборони Тео Франкен і начальник бельгійського Генерального штабу Фредерік Вансіна оголосили, що солдат з артилерійського батальйону в Брассааті отримав небезпечні для життя поранення під час навчань з мінометами в Литві в п'ятницю.

Солдат отримав негайну першу допомогу від медичних бригад, його перевезли до цивільної лікарні. Проте у суботу він помер від отриманих травм.

В суботу збройні сили доставили родину солдата до Вільнюса, де вони змогли попрощатися з ним.

Членам родини та військовослужбовцям, які цього потребували, надали психологічну підтримку.

Федеральна прокуратура розпочала розслідування і не надає додаткової інформації.

Міністерство оборони також вже розпочало внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати точні обставини інциденту поранення військового.

З літа в Литві дислокуються майже 200 бельгійських солдатів у складі "Передових сухопутних сил" НАТО. Місія є частиною оборони східного флангу НАТО.

Нагадаємо, у жовтні під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.