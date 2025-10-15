На навчаннях у Німеччині загинув військовий з Нідерландів

Під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

28-річний військовий з елітного підрозділу загинув минулої ночі на полігоні неподалік Мюнстера внаслідок нещасного випадку за участі розвідувальної бронемашини Fennek, повідомили у Міністерстві оборони.

У відомстві зазначили, що шоковані інцидентом та висловили співчуття близьким загиблого. У зв’язку з нещасним випадком маневри завершили достроково.

Співчуття висловив також командувач Збройних сил Нідерландів.

Жандармерія Нідерландів та німецька поліція ведуть спільне розслідування щодо обставин загибелі.

На початку жовтня через нещасний випадок на навчаннях військовослужбовиці Бундесверу ампутували ногу.

Наприкінці вересня у Польщі на навчаннях раптово помер 34-річний солдат.