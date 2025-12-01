Чому зміна влади у Чехії гальмується і які несподіванки це може принести

Зміна влади у Чехії вийшла на фінішний етап.

Лідер партії ANO та потенційний голова нового уряду Андрей Бабіш сподівається, що новий уряд буде призначено до середини грудня – це дозволить новому прем'єру представляти Чехію на засіданні Європейської ради 18-19 грудня.

Щоб прискорити призначення уряду, Бабіш навіть пішов на кадрову поступку.

Як виявилося, у порівнянні з початковими планами Бабіш вніс лише одну, проте дуже важливу для України корективу – змінилася кандидатура на посаду голови Міністерства закордонних справ.

Коли стало відомо, що нову коаліцію переможець виборів буде формувати з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (СПД) Томіо Окамури, а також з партією "Автомобілісти за себе", які вперше пройшли до парламенту, найбільш проблемним здавалося погодження портфелів з ультраправими.

Втім, вийшло геть навпаки.

"Автомобілісти" вимагають призначення на міністерські посади своїх двох керівників: голову партії Петра Мачінку та вже згаданого почесного голову Філіпа Турека.

Але ці плани викликали як критику президента, так і потужний суспільний опір.

Початкові коаліційні розклади передбачали, що Петр Мачінка отримає Міністерство екології, а Філіп Турек – Міністерство закордонних справ.

Такі плани відразу викликали протести. Тож на зустріч із президентом 26 листопада Бабіш пішов із компромісною пропозицією – посаду голови МЗС має отримати Мачінка, а Міністерство екології очолить Турек.

"Ми хотіли зробити дружній жест, щоб не блокувати формування уряду", – прокоментував цю рокіровку Петр Мачінка. Однак дав зрозуміти, що подальші поступки для його партії є неприйнятними.

Однак ця поступка явно не вирішила всі проблеми, що посилює рішучість президента заблокувати його призначення на будь-яку міністерську посаду.

При цьому фокусування уваги саме на Туреку посилює ймовірність призначення в уряд менш скандального Петра Мачінки. І саме на посаду глави МЗС.

Лідер "Автомобілістів" Петр Мачінка до початку партійної кар’єри працював заступником голови пресслужби у канцелярії президента Вацлава Клауса. А після завершення його каденції – очолював пресслужбу фонду Клауса.

Останнє має принципове значення, оскільки на президентській посаді Вацлав Клаус запам’ятався більше як євроскептик, проте після відставки почав транслювати відверто проросійські тези.

Щоправда, сам Мачінка переконує, що позиція нового уряду щодо України не буде сильно відрізнятися від курсу нинішнього уряду. "Я б краще використав для цього (опису зовнішнього курсу нового уряду) слово ‘безперервність’", – стверджує він.

Водночас він стверджує, що є прихильником будь-якого дипломатичного завершення війни, зокрема – високо оцінює зусилля Дональда Трампа.

Тим часом Андрей Бабіш має ще одну, можливо – ще більшу перешкоду на шляху до прем’єрства.

Йдеться про бізнес лідера ANO – компанію Agrofert. Чеське законодавство дає прем’єру 30 днів для усунення конфлікту інтересів, проте президент вимагає, щоби Бабіш ще до призначення озвучив реалістичний план подолання цього конфлікту.

Більш того, Бабіш має показати план подолання конфлікту інтересів як відповідно до чеського законодавства, так і європейського, оскільки Agrofert є отримувачем субсидій ЄС, і в Єврокомісії вже звернули на це увагу.

Така вимога суттєво ускладнює ситуацію для Бабіша.

