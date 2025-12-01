Почему смена власти в Чехии тормозится и какие неожиданности это может принести

Смена власти в Чехии вышла на финишный этап.

Лидер партии ANO и потенциальный глава нового правительства Андрей Бабиш надеется, что новое правительство будет назначено до середины декабря – это позволит новому премьеру представлять Чехию на заседании Европейского совета 18-19 декабря.

Чтобы ускорить назначение правительства, Бабиш даже пошел на кадровую уступку.

Как оказалось, по сравнению с первоначальными планами Бабиш внес только одну, но очень важную для Украины корректировку – изменилась кандидатура на пост главы Министерства иностранных дел.

Как оказалось, по сравнению с первоначальными планами Бабиш внес только одну, но очень важную для Украины корректировку – изменилась кандидатура на пост главы Министерства иностранных дел.

Когда стало известно, что новую коалицию победитель выборов будет формировать с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (СПД) Томио Окамуры, а также с партией "Автомобилисты за себя", которые впервые прошли в парламент, наиболее проблемным казалось согласование портфелей с ультраправыми.

Впрочем, получилось совсем наоборот.

"Автомобилисты" требуют назначения на министерские должности своих двух руководителей: председателя партии Петра Мачинку и уже упомянутого почетного председателя Филиппа Турека.

Но эти планы вызвали как критику президента, так и мощное общественное сопротивление.

Первоначальные коалиционные расклады предполагали, что Петр Мачинка получит Министерство экологии, а Филипп Турек – Министерство иностранных дел.

Такие планы сразу вызвали протесты. Поэтому на встречу с президентом 26 ноября Бабиш пошел с компромиссным предложением – должность главы МИД должен получить Мачинка, а Министерство экологии возглавит Турек.

"Мы хотели сделать дружеский жест, чтобы не блокировать формирование правительства", – прокомментировал эту рокировку Петр Мачинка. Однако дал понять, что дальнейшие уступки для его партии неприемлемы.

Однако эта уступка явно не решила все проблемы, что усиливает решимость президента заблокировать его назначение на любую министерскую должность.

При этом фокусировка внимания именно на Туреке усиливает вероятность назначения в правительство менее скандального Петра Мачки. И именно на должность главы МИД.

Лидер "Автомобилистов" Петр Мачинка до начала партийной карьеры работал заместителем главы пресс-службы в канцелярии президента Вацлава Клауса. А после завершения его каденции – возглавлял пресс-службу фонда Клауса.

Последнее имеет принципиальное значение, поскольку на президентском посту Вацлав Клаус запомнился больше как евроскептик, однако после отставки начал транслировать откровенно пророссийские тезисы.

Правда, сам Мачинка убеждает, что позиция нового правительства по Украине не будет сильно отличаться от курса нынешнего правительства. "Я бы лучше использовал для этого (описания внешнего курса нового правительства) слово "непрерывность", – утверждает он.

В то же время он утверждает, что является сторонником любого дипломатического завершения войны, в частности – высоко оценивает усилия Дональда Трампа.

Между тем у Андрея Бабиша есть еще одно, возможно – еще большее препятствие на пути к премьерству.

Речь идет о бизнесе лидера ANO – компании Agrofert. Чешское законодательство дает премьеру 30 дней для устранения конфликта интересов, однако президент требует, чтобы Бабиш еще до назначения озвучил реалистичный план преодоления этого конфликта.

Более того, Бабиш должен показать план преодоления конфликта интересов как в соответствии с чешским законодательством, так и европейским, поскольку Agrofert является получателем субсидий ЕС, и в Еврокомиссии уже обратили на это внимание.

Такое требование существенно усложняет ситуацию для Бабиша.

