Генерал НАТО: якщо б ми дозволяли дронам дістатися до Росії через Балтію, ми б їх не збивали

Новини — Вівторок, 19 травня 2026, 19:27 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

НАТО не є загрозою для Росії і не давав дозвіл на проходження будь-яких безпілотників в Росію через його повітряний простір.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

У НАТО відкинули звинувачення Москви щодо нібито надання "коридору" для українських безпілотників, які летять атакувати Росію.

"Якби ми дозволяли безпілотникам проходити через повітряний простір Балтії, щоб дістатися до Росії, ми б їх не збивали", – заявив Гринкевич.

Він наголосив, що "НАТО – це оборонний альянс". 

"Ми не є загрозою для Росії, і вони знають, що ми не є загрозою для Росії. Якби вони вважали нас загрозою для Росії, вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ, щоб піти і вторгнутися в Україну", – зауважив генерал НАТО.

"Тож я просто пропоную сприймати це як є", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", у НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 квітня.

Нагадаємо, у вівторок, 19 травня, румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.  

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

У той самий час, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям українського дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

