У НАТО прокоментували суперечку між президентом і прем'єром Чехії щодо участі в саміті Альянсу

У НАТО заявили, що не хочуть втручатися у суперечку між прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та президентом Петром Павелом стосовно того, хто із них має представляти країну на саміті Альянсу в Анкарі у липні.

Про це представник НАТО заявив виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Президент Павел відвідував усі щорічні саміти НАТО з моменту вступу на посаду у 2023 році, але Бабіш, який повернувся до влади у 2025 році, тепер наполягає на тому, що президент не може бути частиною офіційної урядової делегації.

Конституція Чехії надає президенту повноваження представляти державу за кордоном згідно зі статтею 63, але президентські рішення, прийняті відповідно до цього положення, вимагають схвалення уряду, що залишає незрозумілим, чи може Павел пробитися до офіційної делегації без підтримки Бабіша.

З моменту повернення Бабіша до влади минулого року його стосунки з Павелом були ворожими та сформованими глибокими політичними та особистими розбіжностями. Павел, прозахідний колишній генерал НАТО, неодноразово конфліктував з популістом Бабішем з усіх питань, від зовнішньої політики до демократичних норм.

У НАТО дали зрозуміти, що не втручатимуться у внутрішній конфлікт у Чехії.

"Кого очолюватиме делегація, що представляє країну-члена на саміті НАТО, має вирішувати кожен член Альянсу самостійно", – сказав представник НАТО, коментуючи суперечку між Павелом та Бабішем.

Павел навіть запропонував покрити витрати на свою участь у саміті НАТО та розглядає можливість судового переслідування позову проти Бабіша за блокування його заявки на участь.

Він заявив чеським ЗМІ, що було б соромно, якби він не був присутній, припустивши, що міг би взяти участь у неформальній зустрічі глав держав на саміті, поки Бабіш займатиметься офіційними справами.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

