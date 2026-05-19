Сибіга відвідає Швецію для двосторонніх перемовин і зустрічі з НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20-21 травня здійснить візит до Королівства Швеція.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

20 травня у Стокгольмі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенегард з актуальних питань двостороннього та європейського порядку денного.

Міністри зроблять особливий акцент на оборонній співпраці двох країн, протидії безпековим загрозам з боку Росії, процесі вступу України до ЄС, підвищенні тиску на агресора.

Міністр також проведе зустріч з українською громадою Швеції та відвідає Лундський університет, де виступить з відкритою лекцію щодо ролі України в новій безпековій архітектурі Європи та світу.

У ході візиту також запланована передача автентичних зразків унікальних артефактів української спадщини, відтворених шведською стороною.

21 травня в місті Гельсінгборг глава МЗС України візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Ключовими темами переговорів із партнерами по НАТО стануть зусилля задля досягнення миру, посилення обороноздатності України, розвиток оборонної промисловості, захист від загроз з боку Росії, посилення військової підтримки та підготовка до саміту Альянсу в Анкарі.

Міністр також проведе окремі двосторонні переговори, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, 11 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі говорив про низку питань, пов’язаних з обороноздатністю України.