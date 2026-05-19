Польський міністр оборони обговорив з главою Пентагону розміщення військ США в Польщі

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш провів розмову з очільником Пентагону Пітом Гегсетом щодо розміщення американських військ на території Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", Косіняк-Камиш повідомив на платформі X.

Телефонна розмова між міністрами відбулася після того, як США офіційно повідомили, що призупиняють заплановане розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

За словами Косіняка-Камиша, шеф Пентагону у розмові підтвердив, що прихильність Сполучених Штатів до оборони та безпеки Польщі залишається незмінною.

Крім того, Гегсет назвав Польщу "зразковим союзником", який може покластися на США.

Міністр оборони США також повідомив польському колезі, що наразі Вашингтон проводить перегрупування сил і засобів американської армії в Європі.

Водночас США не ухвалювали жодного рішення про скорочення американського контингенту в Польщі, додав Косіняк-Камиш.

"Ми домовилися про подальшу співпрацю щодо зміцнення безпеки Польщі та кінцевої моделі присутності американських військ у Польщі", – підсумував польський міністр оборони.

Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі.

Заступники міністра оборони Польщі Цезарій Томчик і Павел Залевський цього тижня відвідують Сполучених Штатів для переговорів щодо скасування Пентагоном розміщення додаткових американських військ в країні.