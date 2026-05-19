ЗМІ: Франція запросила учасників "коаліції рішучих" на святкування Дня взяття Бастилії

Франція запросила європейські держави, що входять до "коаліції рішучих" щодо України, взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії 14 липня у Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному запрошенні, з яким ознайомилась агенція Reuters.

Святкування Дня взяття Бастилії цього року проходитиме під гаслом "Європейського стратегічного пробудження" на тлі загострення напруженості в трансатлантичних відносинах, зокрема через війну в Ірані.

Цьогорічний військовий парад стане останнім для президента Емманюеля Макрона перед тим, як він залишить посаду, і надасть йому можливість підкреслити політичну підтримку України.

"Коаліція рішучих" перебуває під французьким командуванням з листопада 2025 року та має перейти під британське головування в липні.

Формат об’єднує близько 25 країн, які зобов'язалися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасників "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Детальніше про результати зустрічей "коаліції рішучих" читайте в статті "Європейської правди": Союзники обіцяють допомогу: які держави й за яких умов готові направити війська в Україну.