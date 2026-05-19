МЗС Латвії викликало "на килим" дипломата РФ через брехню про підготовку ударів України

Міністерство закордонних справ Латвії 19 травня викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією.

Тимчасово повіреному РФ вручили "категоричний протест проти публічної заяви від 19 травня 2026 року Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, яка ґрунтується на раніше зроблених Росією неправдивих твердженнях".

Російські спецслужби заявили, що Латвія нібито дозволяє Україні не тільки використовувати свій повітряний простір для польотів дронів, але й дозволяє використовувати свою територію для завдання ударів по державі-агресору.

"Голові російського посольства під час розмови було зазначено, що, незважаючи на неодноразові повідомлення латвійської сторони через дипломатичні канали та у публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не давала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення атак на об’єкти на території Російської Федерації, російська сторона продовжує поширювати неправдиву інформацію та ескалаційні заяви", – заявили у МЗС Латвії.

Російському дипломату також була передана офіційна нота протесту.

Міністерка закордонних справ Латівії Байба Браже висловила подібну думку під час виступу разом із главою МЗС Канади Анітою Ананд на канадській військовій базі поблизу Риги.

"Росія вже кілька тижнів поширює повну брехню про те, що країни Балтії та Фінляндія надають наш повітряний простір для українських атак. Це неправда, і про це було сказано безпосередньо російським представникам під час їхнього виклику до Міністерства закордонних справ, а також через інші джерела. А сьогодні з’явилася нова брехня, поширена російською зовнішньою розвідкою, яку ми, звичайно, відкинули та повністю спростували", – сказала Браже.

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити.

Варто зазначити, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади після нової хвилі критики після 7 травня, коли "заблукалі безпілотники", вперше завдали шкоди на території Латвії – обидва вибухнули на території нафтосховища.