Зеленський провів телефонну розмову з низкою лідерів Європи і анонсував зустрічі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з низкою європейських лідерів, обговоривши результат перемовин у Флориді.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У повідомленні Зеленський перерахував, лідери яких країн взяли участь у розмові.

"Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, генеральний секретар НАТО", – розповів президент.

Лідери обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.

"Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи", – зазначив Зеленський.

Він анонсував подальшу координацію з партнерами.

Раніше у понеділок Зеленський спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.