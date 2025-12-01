Зеленский провел телефонный разговор с рядом лидеров Европы и анонсировал встречи
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с рядом европейских лидеров, обсудив результаты переговоров во Флориде.
Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
В сообщении Зеленский перечислил лидеров стран, которые приняли участие в разговоре.
"Очень хорошо обсудили ключевые приоритеты сейчас с нашими европейскими друзьями. Формат действительно полезный – значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, генеральный секретарь НАТО", – рассказал президент.
Лидеры обсудили содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде.
"Готовим встречи в Европе. Одинаково воспринимаем, что войну нужно заканчивать достойно. Важно, чтобы был прогресс в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости – и Украины, и Европы", – отметил Зеленский.
Он анонсировал дальнейшую координацию с партнерами.
Ранее в понедельник Зеленский совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.
Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.